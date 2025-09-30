【ニューヨーク＝小林泰裕】トランプ米大統領が２０２１年、ＳＮＳの利用停止を巡って米ユーチューブを訴えた訴訟で、同社がトランプ氏側に２４５０万ドル（約３６億円）を支払うことで和解した。トランプ氏が米ＳＮＳ大手３社を相手取って起こした一連の訴訟がすべて終結する。２１年１月に起きた米連邦議会占拠事件を巡り、ユーチューブは暴動の拡大を防ぐためトランプ氏のアカウント利用を停止。トランプ氏は言論の自由が侵