ラグビーの少年男子 年に1度開かれる国内最大級のスポーツの祭典、国民スポーツ大会についてです。 28日は、2025年の主な開催地滋賀県で総合開会式が行われました。 これからおよそ10日間に渡って熱い戦いが繰り広げられます。 今大会の注目競技や選手を紹介していきます。 まずはラグビーの少年男子です。 大分県内の2強、大分東明と大分舞鶴による選抜メンバーからなるチームで