首都高速道路が発注する道路清掃業務の入札で談合したとして、公正取引委員会は30日、独禁法違反の疑いで受注4社に立ち入り検査した。不正に関与した可能性があるとみて法人としての首都高にも実施した。関係者への取材で分かった。