30日朝、群馬県前橋市の住宅から「妻を殺した」と通報があり、警察官がかつけたところ80代の女性が倒れていてその後、死亡が確認されました。警察は殺人事件の可能性もあるとみて調べています。警察によりますと、30日午前6時すぎ、前橋市の住宅で「妻を殺した」と110番通報があったということです。通報をうけた警察官がかけつけたところ、通報者の男性の妻とみられる80代の女性が意識のない状態で倒れていて、病院に搬送されまし