【ワシントン共同】訪米中のイスラエルのネタニヤフ首相は29日、トランプ米政権が発表したパレスチナ自治区ガザの和平計画にアラブ諸国も同意したとして「ハマスを孤立化させた」と成果を強調した。動画声明を公開した。