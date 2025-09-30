シンガー・ソングライターASKA（67）が30日までにX（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選（10月4日投開票）に出馬している小泉進次郎農相（44）をめぐる一部報道に言及し、持論を展開した。ASKAは「『外交の場でもする？』小泉進次郎氏討論番組で一人だけスマホ持ち込み…茂木氏の答弁中も操作で批判続出」との見出しが付けられた記事を引用。「他の候補者が話している最中のスマホ操作は“マナー違反”」と記事内の指摘に言及し