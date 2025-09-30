公開中のレッド・ツェッペリンのドキュメンタリー映画『レッド・ツェッペリン：ビカミング』で監督を務めたバーナード・マクマホンらのコメントが公開された。 参考：ロバート・プラントがジョン・ボーナムとの出会いを語る『レッド・ツェッペリン』本編映像 レッド・ツェッペリンは、ジミー・ペイジ（ギター）、ジョン・ポール・ジョーンズ（ベース／キ&#12