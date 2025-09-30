美郷町の雑木林の木の上に居座っていたクマ3頭が立ち去りました。けが人はいません。大仙警察署によりますと、30日午前6時すぎ、美郷町本堂城回の雑木林で「木にクマが上っている」と美郷町役場から警察に連絡が入りました。はじめは、木の上にクマが1頭、木の下の藪の中に子グマとみられるクマ2頭がいましたが、その後、子グマ2頭も木の上に上り、3頭が木の上に居座っていました。クマ3頭は、午前10時半ごろ、東の方向へ道路を横