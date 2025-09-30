３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円７８銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７４円３９銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している。 前日のニューヨーク市場で、ドル円は１４８円台半ばを中心とする一進一退が続いた。きょうの東京市場に移ってからは、午前８時３０分時点では１４８円５０銭前後で