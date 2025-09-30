瀬戸内地方は、高気圧に覆われて海沿いで晴れていますが、内陸では雲が広がり局地的に雨が降っています。昼過ぎ以降も晴れるところが多いでしょう。湿度が29日よりもやや低くなり、過ごしやすい体感となりそうです。日中の最高気温は岡山と高松で28度、津山で27度でしょう。 10月1日も高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。朝の最低気温は岡山で17度、津山で15度、高松で20度でしょう。日中の最高気温は岡山で29度、津山と