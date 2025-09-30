午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４６６、値下がり銘柄数は１０８０、変わらずは６４銘柄だった。業種別では３３業種中９業種が上昇。値上がり上位に保険、精密機器、医薬品、その他製品など。値下がりで目立つのは鉱業、海運、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS