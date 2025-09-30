Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。隔週火曜レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。 関連：【画像】宮舘涼太の新アーティストフォト／サングラス＆黒スーツ姿の「カリスマックス」も話題 9月30日の放送は田村真子アナウンサーが夏休みであることを受け、“ロイヤル代打MC”として宮舘がMCを担当した。 ■動きのあるヘアスタイル