■台風20号(ブアローイ) 【画像】今後の全国の天気 2025年9月29日21時45分発表 29日21時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    ラオス中心位置    北緯20度00分 (20.0度)東経103度00分 (103.0度)進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)中心気圧    1000 hPa ■今後の全国の天気 画像