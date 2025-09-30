30日11時現在の日経平均株価は前日比56.36円（-0.13％）安の4万4987.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は466、値下がりは1080、変わらずは64と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は61.83円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が56.76円、ファストリ が28.38円、ＫＤＤＩ が8.92円、トヨタ が5.57円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤＫ で、日