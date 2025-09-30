歌手の和田アキ子が、2026年2月12日発売予定の人気ゲームシリーズの新作『龍が如く極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties』にキャラクターとして出演するとわかった。「『龍が如く』は人気アクションゲームシリーズです。歌舞伎町をモデルとした架空の繁華街・神室町を主な舞台とし、町中で敵と遭遇しバトルを引き起こすほか、さまざまなイベントやアドベンチャーも用意されています。これまでに実写ドラマや映画化などメディアミックス