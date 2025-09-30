Photo: ヤマダユウス型 派手さはないけど、だからこそ手軽に使える。Nothingのサブブランド、CMF。Color（色）、Material（素材）、Finish（仕上げ）という工業においての基礎要素を冠したこのブランドは、手軽さとデザインを全面的にアピールしています。CMFブランドからはスマホやイヤホンがリリースされていましたが、今回初めてヘッドホンが登場しました。それがこちらの「Headphone Pro