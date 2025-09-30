人気コスプレイヤー・えなこが30日までに自身のインスタグラムを更新。人気ゲームシリーズのコスプレ姿を披露した。「『モンスターハンターアウトランダーズ』冒険者・ミドリ」と書き出すと、ロングの黒髪に、緑の和風の衣装をまとった姿を披露。「TGSで撮影した動画をYouTube用に編集してます週末に投稿できるように頑張るのでお楽しみに」とアピールした。えなこの投稿に、フォロワーからは「うわぁ〜、凄くカッコいい