筆者の話です。疲れから、娘の「だいすきだよ」に返事をできずに寝落ちしてしまった夜。しばらくして娘の涙に気づき、胸が締めつけられるような思いをしました。子どもの今の気持ちは、二度と同じ形では戻らない――その瞬間をどう受け止めるかが、親にとって大切なのだと気づかされた出来事です。 「だいすきだよ」に返せなかった夜 寝かしつけの時間。布団に入った娘が、私の顔をのぞきこみ、少し照れくさそうに「