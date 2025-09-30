ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。今回は全国のゲームセンターなどに2025年9月26日より順次投入される、「MARVELACT/CUTプレミアムフィギュア“ガンビット”」を紹介します！ セガプライズ「MARVELACT/CUTプレミアムフィギュア“ガンビット”」  投入時期：2025年9月26日より順次サイズ：全長約21×14cm種類：全1種