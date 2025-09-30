「愛子さまっ！」「おおっ！」東京都世田谷区のJRA馬事公苑。バルコニーに愛子さまがお姿を見せられると、会場から大歓声が上がった。そして会場の大型ビジョンに愛子さまが映ると、その地鳴りのようなどよめきは、さらに大きくなって――。9月23日に開催された「第50回愛馬の日」。皇室担当記者はこう語る。「日本中央競馬会（以下、JRA）は秋分の日に、各地の伝統的な馬事芸能などを披露してきました。’99年と’09年には、当時