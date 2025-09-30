目黒蓮、モトローラ「motorola razr 60」キービジュアル Snow Manの目黒蓮が出演する「モトローラ」新TVCM「グッバイ渋滞」篇（15秒、30秒）が10月10日から放送される。【写真】Snow Manの目黒蓮が出演する「モトローラ」新TVCM「グッバイ渋滞」篇場面カットモトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社（以下、「モトローラ」）は、9月30日に moto ai 搭載の折りたたみスマートフォン「motorola razr 60」シリーズを