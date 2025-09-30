金（ゴールド）の高騰が止まらない。国内販売価格の代表的な指標である田中貴金属工業の店頭小売価格が29日、初めて1グラムあたり2万円を超えた。米FRBが利下げを続けるとの見方が広がり、ドルの魅力が薄まる中、安全資産の金への需要が高まっている。【もっと読む】「サナエノミクス」が苦しい家計に追い打ち！ 物価高ガン無視で“利上げ牽制→インフレ加速”のトンチンカントランプリスクを抱えるドルだけでなく、円に対する