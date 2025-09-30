フジテレビの佐々木恭子アナ（52）は9月29日、朝の情報番組「サン！シャイン」の新レギュラーキャスターとして出演した生放送で自民党総裁選の小泉進次郎農相陣営による「ステマ問題」を取り上げ、「誹謗中傷からどう人を守ろうかという時に揶揄するものを流す。リテラシー的にどうなのか？ 自民党内で問題視されないのはなぜ」などと批判した。小森純の近影が話題《謝罪したのに》と同情の声も13年前の騒動で生き残りタレント