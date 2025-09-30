輸出用リチウム電池を検査する、黄埔税関が管轄する沙田税関の職員。（９月１１日撮影、広州＝新華社配信）【新華社広州9月30日】中国広東省の黄埔税関がこのほど発表した同省東莞市の1〜8月の貿易額は前年同期比14.6％増の1兆300億元（1元＝約21円）だった。輸出は9％増の6296億8千万元、輸入は24.9％増の3959億2千万元となった。ニュージーランド産の輸入キウイを現場で検査する黄埔税関職員。（９月１５日撮影、広州＝新華社