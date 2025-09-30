10月の食品値上げにより、自販機のペットボトル飲料が1本200円を超える見込みだという。飲料類2200品目以上が値上げされ、大手商品が税込216円となった。消費者の節約志向からマイボトル需要も拡大している。各メーカーもサブスクや無料キャンペーンなど、新サービスを打ち出し対応しようとしている。飲料類の2200品目以上が値上げに秋の値上げラッシュで、ついに自動販売機のペットボトル飲料が1本200円の大台に突入した。帝国デ