中国石油大慶油田の川渝探査区の生産現場。（３月２６日撮影、重慶＝新華社配信）【新華社ハルビン9月30日】中国エネルギー大手、中国石油天然気集団傘下の中国石油大慶油田によると、川渝（四川省と重慶市）探査区の天然ガスの累計生産量が22日現在で40億立方メートルの大台を突破し、40億1千万立方メートルに達した。同探査区での開発が重要な成果を収めた。中国石油大慶油田の川渝探査区で、設備を巡回点検する作業員。（７月