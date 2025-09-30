同性のカップルは日本では結婚することが認められておらず、夫婦であれば受け取れる給付金など様々な国の法令の対象になっていません。一方、男女の事実婚については、全法令のうちおよそ150の法令で夫婦と同様に扱い、対象に含んでいます。こうした中、政府は、男女の事実婚を対象に含むとしている法令のうち、同性パートナーも「事実婚に含まれうる」と解釈できるものは33法令あるとの見解をまとめ、30日に公表しました。最高裁