元グラビアアイドルで、女優・シンガーソングライターの佐々木心音（35）が29日、自身のインスタグラムを更新。第1子長女の百日祝い（お食い初め）を報告した。今年5月に、長女の出産を報告していた佐々木。この日、「100日記念日！おめでとうをしました本人は『何のこっちゃ』ですが笑、母たちは嬉しいのです。100日無事に過ごせました、と本当に心から嬉しいのです」と喜びをつづった。「『母は強し』とは本当だなと、身