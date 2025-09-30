自分が掲げたテーマを入場シーンから実践した。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月29日の第1試合に出場したBEAST X・中田花奈（連盟）が、姿勢よく笑顔で入場。今年テーマに設定した「楽しそうに打つ」を、試合前からファンに見せた。【映像】中田花奈、ファン絶賛の美ボディ＆笑顔中田といえば、アイドルグループ・乃木坂46の1期生として活躍。卒業後はタレント活動を続けながらも雀荘カフェのオーナー、さらに麻雀プロとなり、