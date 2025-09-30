29日に都内で行われた「Ameba教育Meetup」に、俳優の杉浦太陽（44）が登場した。【映像】笑顔で育児の喜びを語る杉浦太陽8月に、妻でタレントの辻希美との間に次女の夢空ちゃんが誕生した杉浦。生後1カ月が経過した、いまの心境を明かした。杉浦「新鮮ですね。7年ぶりの育児プラス18年ぶりの女の子で緊張しました。小さすぎてどう扱っていいか、いまちょうど4kgぐらいしかなくて。でもだんだんちょっとムチムチになって、最近