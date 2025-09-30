自民党の坂本国対委員長と立憲民主党の笠国対委員長が30日、国会内で会談し、石破首相の退陣と自民党総裁選挙などを踏まえ、新首相指名を念頭においた臨時国会の日程について協議した。立憲側は、新首相の選出後、速やかに所信表明演説を行い、10月下旬のASENA関連首脳会合やAPEC首脳会議の前に、予算委員会での新首相出席での集中審議を行うことを求めた。また、立憲側は総裁選2日後の6日に臨時国会召集について協議する衆院議院