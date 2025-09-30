【ソウル共同】韓国の李在明大統領の主治医は30日、李氏の妻金恵景氏が右耳内部の異常による体調不良を訴え、安静が必要になったと発表した。南部釜山で同日開かれる日韓首脳会談には同行しない。主治医によると29日夜から目まいを訴えた。快方に向かっているが、多少の症状が残っているという。