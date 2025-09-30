林芳正官房長官は30日の記者会見で、米政権が公表したパレスチナ自治区ガザの和平計画について2国家解決に向けた重要な一歩だとした上で「ガザの紛争終結と平和に向けたトランプ米大統領の取り組みを歓迎し、高く評価する」と述べた。