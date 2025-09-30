前橋市の住宅で80代の女性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。80代の男性が「妻を殺した」と話していて、警察は殺人事件として捜査しています。【映像】「妻を殺した」80代男性が通報 殺人事件か午前6時ごろ、前橋市粕川町の住宅で「妻を殺した」と110番通報がありました。警察官が駆けつけると、住宅内で80代の女性が倒れていて、そばには腹をけがした80代の男性がいました。女性は病院に搬送されましたが、