都内の美容室で、女性客にわいせつな行為をした疑いで美容師の男が逮捕されました。藤井庄吾容疑者（33）は4月、経営する渋谷区表参道の美容室で、20代の女性客をトイレの個室に連れ込み、わいせつな行為をした疑いが持たれています。藤井容疑者は、「シャンプーもあげるし代金もいらない。あなたにしか頼めない」などと言ってわいせつ行為に及んだ後、「これを渡すので内密にしてくれ」とシャンプーとトリートメントを女性客に渡