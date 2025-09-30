タレントのヒロミが３０日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で、小泉進次郎氏の陣営がネット番組で陣営関係者にコメントを依頼した、いわゆる「ステマ」問題について言及した。番組ではあと４日に迫った自民党総裁選について特集。その中で、優勢と言われている小泉進次郎陣営でのステマ問題の影響にも触れた。これについて小泉氏は「私のことを応援する議員が起こしたとはいえ、最終的には私の責任だと思う」などとコメントし