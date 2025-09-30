約6時間半かけて“完全乗車”奈良交通は2025年9月29日、八木新宮特急バスを完全乗車した乗客に「一万人突破記念乗車証キーホルダー」をプレゼントすると発表しました。 【この路線長すぎ】これが一万人突破記念乗車証キーホルダーです（画像）八木新宮特急バスは、高速道路を利用しない路線としては日本一の長距離を誇り、全長169.9キロ、168か所の停留所を約6時間半かけて結びます。同路線では2019年12月から、大和八木駅か