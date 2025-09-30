大ヒット映画『国宝』の上映時間を超える、3時間10分もの長作映画『宝島』が公開された（画像：映画『宝島』公式サイトより）【写真】あえての若作り？40代の妻夫木聡が演じた“10代の若者”姿みんな大好き、沖縄。映画『宝島』（大友啓史監督）の出演者の1人、窪田正孝は沖縄ロケの際、水着を持っていったと『王様のブランチ』（TBS系）で語っていた。結果的に海に入る余裕はなかったそうだが。また、オリオンビールが沖縄県内