昨夜、美郷町で、救急車とクマが衝突する事故がありました。救急車は、緊急走行をしておらず、傷病人も乗せていませんでした。警察や消防によりますと、29日午後8時20分ごろ、救急車が美郷町本堂城回の県道を美郷町土崎方向から大仙市太田町方向へ走っていたところ、進行方向右側から体長約1メートルのクマと体長約50センチのクマのあわせて2頭が飛び出してきました。そのうち、体長約50センチのクマと救急車が衝突したもの