ＦＣ東京は３０日、ＦＷ長倉幹樹が左足膝蓋骨骨折で全治約６週との診察を受けたことを発表した。２３日の福岡戦（１〇０）のウォーミングアップ中に負傷し、ベンチスタートだった同戦の出場はなく、横浜ＦＭ戦（２●３）も欠場していた。長倉は６月に期限付き移籍で浦和から加入し、ここまで１０試合で４得点と攻撃の中心的な役割を担っており、チームにとって大きな痛手となる。