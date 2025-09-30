半年ぶりの値上げラッシュがやってきます。来月の食品や飲料の値上げは3000品目以上となり、値上げの秋が家計を直撃しそうです。来月の値上げでは、炭酸飲料水やお茶など飲料が目立ちます。ペットボトル飲料では、200円台に達する商品も相次ぎ、「コカ・コーラ」や「お〜いお茶緑茶」などは税抜きの希望小売価格が180円から200円に引き上げられます。コメの高騰を受けサトウ食品のパックご飯のほか、白鶴酒造や月桂冠の日本酒も