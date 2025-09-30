いよいよ３０日（日本時間１０月１日）から始まるポストシーズンを前に、米スポーツサイト「スポーティングニュース」が２９日（同３０日）に「２０２５年ポストシーズンで注目すべき２２人ランキング」を発表した。ドジャースの大谷翔平投手（３１）は、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）に次ぐ２位にランクインした。大谷は今季、自己最多の５５本塁打を放ち、３年連続でＯＰＳ１．０００を超えた。打率（２割８