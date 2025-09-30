タレントで実業家のヒロミが３０日、「ＤａｙＤａｙ．」（日本テレビ系）に出演した。番組では自民党総裁選（１０月４日投開票）をめぐり物価高についてトークを展開。実業家でもあるヒロミは「物価高もこれだけ原材料が上がってたら、抑えるのは難しい。所得を上げるって（候補者の）皆さん言ってますけど、それをやるのは民間企業。僕らも頑張って従業員に給料上げてますけど、持っていかれる方が多いんですよ。結局、国が儲