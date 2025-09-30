佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の30日の天気をお伝えします。「気温はどうなのか？」 最高気温は29日と同じくらいでしょう。福岡市、北九州市、飯塚市、行橋市は28℃、久留米市や佐賀市などは29℃の予想です。日差しの下では汗ばむ陽気になりそうです。 「週末は夏の暑さ戻る」 最近は最高気温が30℃に届かない日も増えてきて、秋らしさを感じるようになりました。ただ久留米市では10月1日