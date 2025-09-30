ドジャースの大谷翔平投手（31）は29日（日本時間30日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズの前日練習に参加。強めのキャッチボールや遠投などで調整を行った。大谷はグラウンドに姿を見せると、50〜60メートルで遠投、さらに投本間で強めのキャッチボールを行うなど、約30分間、汗を流した。ロバーツ監督はこの日の前日会見で、第1戦の先発はスネル、第2戦は山本が務めると明言。「第3戦があれば多分、大谷が先発