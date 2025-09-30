カブスのクレイグ・カウンセル監督が29日（日本時間30日）、パドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS、3回戦制）の前日会見に臨み、先発投手に言及した。カブスの先発陣は今季11勝4敗、防御率2.67で第1戦先発の有力候補だった24歳新人右腕ホートンが、右肋骨の骨折で27日（同28日）に負傷者リスト（IL）入りした。そのため、ボイドが第1戦で先発を務め、今永が第2戦の先発候補で、第3戦には11勝のタイヨンが待機。11勝のレイ