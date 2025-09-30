NHK29日に放送が始まったNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（総合テレビ、大阪放送局制作）の初回の世帯視聴率は、関東地区で16.0％、関西地区で14.8％だったことが30日、ビデオリサーチの調査（速報値）で分かった。前作「あんぱん」の初回視聴率は関東地区で15.4％、関西地区で13.9％。「ばけばけ」は、「怪談」などで知られる明治時代の作家ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻セツが主人公のモデル。没落士族の娘松野トキ