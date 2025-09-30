タレント神田うの（50）が30日までにインスタグラムを更新。松岡昌宏（48）と再会したツーショットを公開した。神田は「まーちゃんこと松岡昌宏君と久々の再会」と報告。肩を抱かれたツーショットをアップし、「まーちゃんとは若かりし頃プライベートで良く一緒に遊んでいました2歳下のまーちゃんはまだ10代だったよねwww」と親交を明かした。続けて「あれからもう30年が経つとは驚きでしたがその後レギュラー番組でもずっとご