歌手で女優の伊藤蘭（70）が29日、自身のインスタグラムを更新。タレント、俳優の片岡鶴太郎（70）とのツーショットをアップした。ゲスト出演したNHKラジオ第1「ラジオ深夜便」の「片岡鶴太郎の人生を楽しもう」（前半は30日午後11時5分、後半は深夜0時10分）を収録時の写真という。「久しぶりに、鶴太郎さんとお会いして、いろんなお話、たくさんしてきました！！楽しかったです」と書き込んだ。この投稿に「蘭ちゃ〜んハートラジ