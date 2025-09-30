俳優の吉岡里帆さんは9月29日、自身のInstagramを更新。幻想的なワンピース姿を披露しました。【写真】吉岡里帆のワンピース姿「マーメイドみたいで綺麗です」吉岡さんは絵文字とともに、7枚の写真を載せています。夕暮れの海辺で撮影したモデルショットです。ワンピースが濡れるのも気にせず、足元まで海に浸かる姿が美しいです。きれいなボディラインがオレンジの夕暮れとコントラストになり、印象的な雰囲気を醸し出しています